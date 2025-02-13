На Черкащині водійка збила матір із візком – жінка загинула

Поліція каже, що водійка не впоралася з керуванням.

У селі Верхнячка сталася смертельна аварія - загинула жінка.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

"49-річна водійка Volkswagen Golf не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на 22-річну жінку, яка переходила дорогу з однорічним сином у дитячому візку", - йдеться у повідомленні.

Мати загинула на місці аварії. Медики оглянули однорічного хлопчика - дитина не постраждала.

Водійку затримала поліція. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Порушниці загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, у Тернополі водійка на пішохідному переході на смерть збила дитину.

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