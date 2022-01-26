На Черкащині за програмою Зеленського електрифікували залізницю від станції ім. Шевченка до Сміли

На Черкащині за програмою Зеленського електрифікували залізницю від станції ім. Шевченка до Сміли

"Укрзалізниця" завершила електрифікацію 7-кілометрової ділянки від станції ім. Т.Шевченка до Сміли.

Відрізок є частиною великого проєкту електрифікації 34-кілометрового залізничного напрямку від Черкас до станції ім.Т.Шевченка, який реалізують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє пресслужбаа УЗ.

"Продовжуються монтажні роботи на дільниці Сміла — станція Білозір'я у напрямку Черкас. Залізничники встановлюють опори контактної мережі та залізобетонних конструкцій по станції Білозір'я. А також монтують металоконструкції та проводиться розкатка проводів контактної мережі", - йдеться у повідомленні.

Електрифікація дільниці дозволить запустити швидкісні електропоїзди між Києвом та Черкасами та покращити усе приміське залізничне сполучення в Черкаській області. Завершити роботи планують у 2022 році.

На сьогодні на всій дільниці вже встановлено 993 опори контактної мережі, 36 жорстких поперечин, 306 консолей та 115 анкерів.

Загалом цього року Укрзалізниця вже завершила два проєкти з електрифікації:

реконструкцію та електрифікацію дільниці Васильків — Васильків-2 та будівництво з подальшою електрифікацією другої гілки на залізничній ділянці Чорноморська — Берегова.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" планують електрифікувати 500 км колій, запустити 10 нових потягів "Інтерсіті+", 80 нових електричок та майже 500 нових сучасних спальних вагонів українського виробництва.