На Черкащині збили чотири ракети: фото і відео наслідків атаки

Росія зранку 21 вересня атакувала Черкаси крилатими ракетами. ППО збила чотири об'єкти над областю. Втім, уламки впали на будівлю готелю в обласному центрі. Щонайменше десять осіб травмовано.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та пресслужба МВС показали наслідки атаки ворога.

"Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. Маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані. Суттєвих руйнацій немає", - йдеться у повідомленні.

Фото і відео наслідків

РФ 21 вересня атакувала Черкаси крилатими ракетами. / Фото: ДСНС

Уламки збитих ракет пошкодили будівлю готелю в Черкасах. / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У Черкасах поранення отримали щонайменше десять осіб.

Росія атакувала Черкаси крилатими ракетами. / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Росія атакувала Черкаси ракетами: відео наслідків

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За попередніми даними, внаслідок атаки ворога поранено десятеро людей. Наразі двоє з них госпіталізовані до медичного закладу у тяжкому стані. Пошкоджено автомобілі, що були біля об’єкта цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР по готелю в Черкасах - під завалами ще може бути біля 20 людей!

Як повідомлялося, зранку 21 вересня Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки наробили лиха у центральній частині міста. Постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

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