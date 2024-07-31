На Черкащині жінка укусила свого півторарічного сина, який не хотів засинати — рішення суду

За своїм психічним станом мати малюка в момент скоєння кримінального проступку не могла усвідомлювати свої дії.
На Черкащині жінку, яка побила свого півторарічного сина та укусила його за сідницю, будуть лікувати в закладі з надання психіатричної допомоги. Таке рішення ухвалив суд, розглядаючи справу про вчинення мешканкою області домашнього насильства та нанесення легких тілесних ушкоджень.
Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.
Цей випадок стався ще у березні 2024 року. Щодо жінки, яка вчинила домашнє насильство, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України.
Публічне обвинувачення підтримували ювенальні прокурори Черкаської окружної прокуратури.
“32-річна жінка, знаходячись за місцем свого проживання, вкладаючи спати свого півторарічного сина, який не хотів засинати, нанесла йому більше трьох ударів по обличчю і голові та вкусила за сідницю”, - йдеться у повідомленні.
Як встановила судово-психіатрична експертиза, жінка за своїм психічним станом в момент скоєння кримінального проступку не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. Зважаючи на це, суд ухвалив рішення застосувати до обвинуваченої примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.
Нагадаємо, у Києві 42-річний чоловік систематично погрожував фізичною розправою своєму вітчиму, принижував та кидався з кулаками на нього.
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