На Черкащині зниклу 10-річну дівчинку знайшли убитою: що відомо про страшний злочин (фото)

У суботу, 22 червня, у місті Шпола на Черкащині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка напередодні не повернулася додому і яку розшукували батьки.

Як повідомило місцеве видання “Шполяночка Плюс”, неповнолітня стала жертвою вбивства.

За інформацією журналістів, тіло дівчинки виявили в приміщенні колишнього будинку культури, у шафі.

Неповнолітню Анну знайшли убитою в приміщенні колишнього будинку культури / Фото: "Шполяночка Плюс"

“Зловмисника вже затримано. Чоловіку близько 30 років, він родом із Ватутіного, працював у Шполі”, - йдеться у повідомленні.

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У виданні додали, що затриманий був учасником місцевого аматорського музичного гурту.

За непідтвердженою інформацією, дівчинку задушили під час спроби зґвалтування.

Загибель дівчинки підтвердив її батько в дописі в соцмережі. “Моєї доці вже немає”, - написав він.

На місці злочину працювали поліцейські, які обгородили стрічкою будівлю колишнього клубу, в якому сталося вбивство.

Офіційної інформації про цей злочин від поліції наразі не було.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині правоохоронці затримали 40-річного далекобійника, якого звинувачують у вбивстві молодої жінки на трасі Одеса-Київ.

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