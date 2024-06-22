На Черкащині зниклу 10-річну дівчинку знайшли убитою: що відомо про страшний злочин (фото)

Тіло дівчинки виявили в приміщенні колишнього будинку культури.
У суботу, 22 червня, у місті Шпола на Черкащині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка напередодні не повернулася додому і яку розшукували батьки.
Як повідомило місцеве видання “Шполяночка Плюс”, неповнолітня стала жертвою вбивства.
За інформацією журналістів, тіло дівчинки виявили в приміщенні колишнього будинку культури, у шафі.
“Зловмисника вже затримано. Чоловіку близько 30 років, він родом із Ватутіного, працював у Шполі”, - йдеться у повідомленні.
У виданні додали, що затриманий був учасником місцевого аматорського музичного гурту.
За непідтвердженою інформацією, дівчинку задушили під час спроби зґвалтування.
Загибель дівчинки підтвердив її батько в дописі в соцмережі. “Моєї доці вже немає”, - написав він.
На місці злочину працювали поліцейські, які обгородили стрічкою будівлю колишнього клубу, в якому сталося вбивство.
Офіційної інформації про цей злочин від поліції наразі не було.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині правоохоронці затримали 40-річного далекобійника, якого звинувачують у вбивстві молодої жінки на трасі Одеса-Київ.
Читайте також:
- Вбивство 9-річної українки у Німеччині: підозрюваного спіймали в іншій країні, а батько дівчинки зробив заяву
- Чоловік залишив передсмертне відео: моторошні подробиці вбивства 18-річної жінки та її подруги у Вінниці
- Різанина в Одеській області: від ударів ножем загинув 15-річний підліток (фото, відео)