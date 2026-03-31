На Черкащині 24-річний чоловік зґвалтував і побив 85-річну жінку

На Черкащині поліцейські затримали зловмисника, який напав на 85-річну жінку.

Про це повідомила поліція Черкаської області у Facebook.

Злочин стався у ніч проти 28 березня в одному із сіл Уманського району. До поліції надійшло повідомлення від рідних 85-річної місцевої мешканки про те, що невідомий чоловік вдерся до її помешкання та вчинив насильницькі дії.

За викликом оперативно прибула слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції. Поліцейські провели комплекс заходів, щоб встановити обставини події та особу нападника. Менш ніж за добу підозрюваного було затримано.

За даними слідства, 24-річний односелець потерпілої, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, проник до будинку жінки. Вимагаючи спиртне, він застосував до пенсіонерки фізичну силу та вчинив щодо неї дії сексуального характеру. Постраждалу госпіталізували до медзакладу.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування). Слідчі за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури вже повідомили йому про підозру.

Уманський міськрайонний суд обрав затриманому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Згідно з санкцією статті, за вчинене йому загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.

