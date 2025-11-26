Пожежа / © gp.gov.ua

На Черкащині через недбалість матері в пожежі загинуло четверо дітей.

На Черкащині правоохоронці оголосили підозру жінці, яка залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Внаслідок пожежі четверо дітей загинуло, ще двоє дістали опіки та перебувають у лікарні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Інцидент стався 22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, в будинку спалахнув вогонь.

У пожежі загинули двоє хлопчиків віком 5 і 7 років, трирічна дівчинка та немовля 10 місяців. Ще двоє дітей віком 8 і 10 років дістали опіки та перебувають під наглядом медиків. 12-річна дівчинка на момент трагедії гостювала у рідних.

Правоохоронці розслідують подію за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про: умисне вбивство малолітніх, порушення правил пожежної безпеки, що призвело до смерті людей, та злісне невиконання батьківських обов’язків. Матері вже повідомили підозру за статтею про злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть. Крім того, перевіряють діяльність соціальних служб, оскільки сім’я перебувала на обліку.

