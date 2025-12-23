- Дата публікації
На Черкащині лунають вибухи: що відомо
На Черкащині застосували аварійні відключення електроенергії.
На околицях Умані на Черкащині було чутно вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Черкащині застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили в пресслужбі «Черкасиобленерго».
Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 23 грудня з 07:07 по Черкаській області застосували графіки аварійних відключень за командою «Укренерго».
Групи ракет курсують через Полтавщину на Черкащину, курс південно-західний, повідомили у Повітряних силах.
Ракети у напрямку Золотоноші, повідомили у Повітряних силах.
Ракета на Черкаси, повідомили у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.