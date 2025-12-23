ТСН у соціальних мережах

429
1 хв

На Черкащині лунають вибухи: що відомо

На Черкащині застосували аварійні відключення електроенергії.

Світлана Несчетна
Ракета

© Getty Images

На околицях Умані на Черкащині було чутно вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

На Черкащині застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили в пресслужбі «Черкасиобленерго».

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 23 грудня з 07:07 по Черкаській області застосували графіки аварійних відключень за командою «Укренерго».

Групи ракет курсують через Полтавщину на Черкащину, курс південно-західний, повідомили у Повітряних силах.

Ракети у напрямку Золотоноші, повідомили у Повітряних силах.

Ракета на Черкаси, повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 23 грудня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

