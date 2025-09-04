На Черкащині на шкільній лінійці увімкнули лайливу пісню "про купальники" (відео)

Діти на лінійці вийшли під пісню з матюками

В одному з навчальних закладів на Черкащині під час лінійки до свята Першого дзвоника увімкнули пісню з нецензурною лексикою.

Відповідне відео з’явилося у Мережі.

На кадрах чути, як на урочистій лінійці лунало «Заваліть їб**ники, я люблю купальники».

«Суспільне» з’ясовувало деталі конфузу і хто у ньому винен.

Директор закладу Олександр Діскант пояснив, що працівниця школи не до кінця послухала пісню, яку скачала з інтернету для урочистого заходу.

«Це не спеціально було зроблено. Просто є в нас поширене явище, таке як хороша пісня, популярна, потім туди підставляються слова інші всередину. Так і тут виявилось, пісня ця давно на слуху, її використовували як супровід раніше. Взято її було, не додивилась організатор, не додивилась контролююча особа», — пояснив директор.

Він запевнив, що через цей інцидент у школі провели розслідування та бесіду ще у День знань — 1 вересня.

Голова профспілки та вчителька початкових класів, Наталія Корж розповіла, що від батьків через цей інцидент скарг не було.

Голова громади Андрій Іванченко пригрозив, що якщо випадок повториться, то вживатимуть більш жорстких заходів:

«Збиралися і спілкувалися, я попередив організаторів, але виходить, що якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально. Попереджений директор, попереджений організатор, попереджений той, хто відповідає за апаратуру, тому що немає такої конкретної людини. Якщо це буде повторно, то хтось без роботи залишиться», — жорстко попередив він.

З інтерв’ю місцевому голови громади місцевому виданню Про все. ck.ua. стає більш зрозумілою причина такої жорсткої позиції Іванченка. Місцевим журналістам він зізнався, що у педколективі була недружня атмосфера.

«Хтось захотів зробити якусь підлість. Мала бути інша музика і взагалі без слів. Я сказав начальнику освіти провести розслідування, але ніхто нічого не знає. Там ще й недружня обстановка в школі», — сказав він.

Раніше ми писали, скільки шкіл в Україні ліквідували з 1 вересня.