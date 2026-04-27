ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

На Черкащині студент на замовлення ФСБ коригував атаки РФ

СБУ затримали зрадника у гуртожитку, тепер йому світить довічне.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
СБУ затримала зрадника / © СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Черкаській області агента ФСБ. Коригуванням повітряних ударів займався завербований ворогом місцевий студент.

Про це повідомляє СБУ.

«Зловмисник наводив ракетно-дронові атаки росіян по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. В обмін на обіцянки швидких підробітків фігурант погодився відстежувати для ФСБ локацію одного з ключових енергооб’єктів. Для цього зловмисник встановив місце розташування об’єкта критичної інфраструктури та під виглядом прогулянки фотографував територію», — ідеться в повідомленні.

Далі він накопичував розвіддані на власному смартфоні, щоб підготувати узагальнений «звіт» для куратора від російської спецслужби.

Співробітники СБУ затримали його у студентському гуртожитку, де він готував агентурну «доповідь» до РФ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютер та смартфон із доказами його співпраці з ФСБ.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Шепетівці засудили до 15 років в’язниці пенсіонера, який працював на ФСБ. Він встановлював GPS-трекери на мостах та наводив російські дрони на військові склади.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie