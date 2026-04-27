На Черкащині студент на замовлення ФСБ коригував атаки РФ

СБУ затримала зрадника / © СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Черкаській області агента ФСБ. Коригуванням повітряних ударів займався завербований ворогом місцевий студент.

Про це повідомляє СБУ.

«Зловмисник наводив ракетно-дронові атаки росіян по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. В обмін на обіцянки швидких підробітків фігурант погодився відстежувати для ФСБ локацію одного з ключових енергооб’єктів. Для цього зловмисник встановив місце розташування об’єкта критичної інфраструктури та під виглядом прогулянки фотографував територію», — ідеться в повідомленні.

Далі він накопичував розвіддані на власному смартфоні, щоб підготувати узагальнений «звіт» для куратора від російської спецслужби.

Співробітники СБУ затримали його у студентському гуртожитку, де він готував агентурну «доповідь» до РФ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютер та смартфон із доказами його співпраці з ФСБ.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Шепетівці засудили до 15 років в’язниці пенсіонера, який працював на ФСБ. Він встановлював GPS-трекери на мостах та наводив російські дрони на військові склади.