На Черкащині студент на замовлення ФСБ коригував атаки РФ
СБУ затримали зрадника у гуртожитку, тепер йому світить довічне.
Контррозвідка Служби безпеки викрила у Черкаській області агента ФСБ. Коригуванням повітряних ударів займався завербований ворогом місцевий студент.
Про це повідомляє СБУ.
«Зловмисник наводив ракетно-дронові атаки росіян по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах. В обмін на обіцянки швидких підробітків фігурант погодився відстежувати для ФСБ локацію одного з ключових енергооб’єктів. Для цього зловмисник встановив місце розташування об’єкта критичної інфраструктури та під виглядом прогулянки фотографував територію», — ідеться в повідомленні.
Далі він накопичував розвіддані на власному смартфоні, щоб підготувати узагальнений «звіт» для куратора від російської спецслужби.
Співробітники СБУ затримали його у студентському гуртожитку, де він готував агентурну «доповідь» до РФ.
Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютер та смартфон із доказами його співпраці з ФСБ.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Шепетівці засудили до 15 років в’язниці пенсіонера, який працював на ФСБ. Він встановлював GPS-трекери на мостах та наводив російські дрони на військові склади.