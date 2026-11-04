Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

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У селі Старосілля Мліївської громади Черкаської області троє малолітніх дітей проживають у небезпечних для життя та здоров’я побутових умовах із матір’ю, яка має алкогольну залежність. Окрім цього, жінка наразі вагітна четвертою дитиною.

Про це повідомив народний депутат України Павло Сушко у Facebook із посиланням на звернення та оприлюднені фотографії місцевих мешканців.

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За словами нардепа, на фото зафіксовано суцільний бруд та безлад. Місцеві мешканці стверджують, що понад 10 років тому у цієї жінки через алкоголізм уже вилучили трьох старших дітей і позбавили її батьківських прав. Але жінка народила ще трьох, а зараз очікує на появу чергової дитини.

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Бездіяльність чиновників та скандал навколо реформи

Павло Сушко зазначає, що односельці неодноразово зверталися до начальниці служби у справах дітей Мліївської громади Світлани Пустовіт, проте належної реакції з боку посадовців не було. Через це люди змушені були надати ситуації публічного розголосу.

Нардеп також гостро розкритикував підходи деяких експертів і представників реформи деінституціалізації, які у коментарях закликають не вилучати дітей, а надавати «соціальні послуги» алкозалежній матері. Зокрема, Сушко згадав колишню очільницю служби у справах дітей Одеської області Аллу Кіріяк, яку у 2018 році відстороняли від посади під час розслідування фактів насильства в притулку «Світанок».

«Жодний соціальний супровід не здатен вилікувати хронічну алкозалежність та не може підміняти захист дітей від небезпеки! Коли на першому місці „танці з бубнами“ навколо небезпечних батьків, а не реальна безпека конкретної дитини — я такий підхід категорично засуджую», — наголосив Павло Сушко.

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

Помешкання багатодітної родини / © із соцмереж

«Дітей треба захистити»

Народний депутат направив вимогу до служби у справах дітей, Національної соціальної сервісної служби та правоохоронних органів негайно перевірити реальні умови проживання дітей та вжити заходів для їхнього захисту.

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Окремо Сушко звернувся до Черкаської обласної прокуратури з проханням взяти під особистий контроль проведення перевірки, аби запобігти можливій трагедії.

Раніше ми писали про те, як мати продала трьох дітей для жебракування біля Лаври та робила на них наркобізнес.

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