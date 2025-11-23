На Черкащині у пожежі загинули діти: подробиці трагедії

Пожежна машина / Фото ілюстративне / © ДСНС

На Черкащині сталася трагедія, яка забрала життя дітей. Вони загинули у пожежі.

Про це повідомляє ДСНС.

Деталі

Ввечері 22 листопада на Черкащині сталася пожежа в житловому будинку в Уманському районі.

«Стурбована мати повідомила, що вогонь охопив усе помешкання, де перебували діти», — стало відомо.

Вогнеборці оперативно локалізували пожежу на площі 56 кв. м.

«Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини», — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, це діти 2018, 2020, 2022, 2025 року народження. Ще одна дитина, 2017 року народження, доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються. У ДСНС висловили щирі співчуття родині.

Нагадаємо, у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва сталася пожежа. Врятовано двох людей, зокрема дитину.

«20 листопада об 11:39 надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на Кудрявському узвозі. На місці встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на четвертому поверсі 11-поверхового житлового будинку. Під час гасіння з сусідньої квартири було врятовано двох людей, зокрема дитину», — йдеться у повідомленні.