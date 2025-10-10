ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1157
1 хв

На Черкащині військовий вбив 2-річну дитину, яка його дратувала

У день вбивства чоловік перебував у своєї співмешканки. Експертиза довела, що смерть дитини настала від тяжкої травми голови.

Віра Хмельницька
Чоловік відбуватиме термін

Чоловік відбуватиме термін / © Freepik

На Черкащині військовослужбовця засуджено до дев’яти років позбавлення волі за умисне вбивство 2-річної дитини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«У грудні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи у будинку за місцем проживання на Черкащині, діючи умисно та через невдоволення поведінкою малолітнього дворічного сина своєї співмешканки, двічі кинув дитину на підлогу. Від зазнаних травм — переломи кісток черепа, забій головного мозку та крововиливи — дитина померла», — йдеться у повідомленні відомства.

Висновки судово-медичної експертизи підтвердили, що смерть настала від тяжкої травми голови, зазнаної внаслідок кількох ударів тупим предметом.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік забив коханку дерев’яною палицею.

