Мати вдарила працівника ТЦК ножем, щоб врятувати сина від мобілізації: подробиці

ТЦК / © Цензор.нет

На Черкащині правоохоронці затримали двох мешканців за підозрою у нападі на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Інцидент стався під час перевірки документів. Його кваліфікують як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Двом уродженцям Черкас оголосили підозру: їх звинувачують в умисному завданні легких тілесних ушкоджень службовій особі та спільній спробі перешкодити діяльності Збройних Сил України. Слідство встановило, що у листопаді 2025 року військовослужбовці ТЦК та СП разом із поліцейським підійшли до 40-річного чоловіка для перевірки військово-облікових документів.

За даними слідства, чоловік почав агресивно чинити опір представникам ТЦК та СП та намагався уникнути призову на військову службу.

«Після цього до місця події підбігла мати фігуранта та нанесла ножем два удари військовослужбовцю — у ділянку спини та кисті руки. Скориставшись ситуацією, обидва порушники втекли з місця злочину на автомобілі. Правоохоронці оперативно встановили їхнє місцеперебування та затримали. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — зазначили у прокуратурі.

Затримання та запобіжний захід

Розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні, що триває під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури, здійснює Управління Служби безпеки України в Черкаській області. Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 350 КК України. Санкція статті про перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, Сихівський районний суд міста Львова 27 листопада 2025 року ухвалив вирок у справі про напад на правоохоронця та військовослужбовця. Обвинувачений, застосувавши сльозогінний газ, втік від військового ТЦК і правоохоронця. За це його засудили до іспитового терміну.

Холодногірський районний суд міста Харкова 28 листопада 2025 року ухвалив вирок щодо військовозобов’язаного, визнавши його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Чоловіку призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.