На Черкащині человік зґвалтував 13-річну доньку своїх сусідів: деталі інцидента

Лялька

На Черкащині в Уманському районі правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у зґвалтуванні 13-річної дівчинки та взяли його під варту без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, ввечері 14 вересня 2025 року підозрюваний, користуючись дружніми стосунками з сусідами, завів їхню доньку в нежиле приміщення та вчинив дії сексуального характеру. Матір дівчинки виявила злочин та звернулася до правоохоронців.

Чоловік був затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування проводить Уманське районне управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років згідно з ч. 4 ст. 152 КК України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою до винесення обвинувального вироку суду.

