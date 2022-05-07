На Чернігівщині аграрії вже засіяли понад 191 тис. гектарів землі

Паралельно з посівною кампанією триває розмінування територій Чернігівської області.

Аграрії Чернігівської області продовжують посів ярих культур.

Станом на 5 травня сільськогосподарські підприємства засіяли ними 191,5 тис. га – у 2,7 рази більше, ніж за тиждень до цього.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

Він також повідомив, що на попередньому тижні аграрії сіяли переважно кукурудзу та соняшник, що на сьогодні займають майже 60% в структурі посівів.

Нагадаємо, Україна засіяла майже половину запланованих площ.

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