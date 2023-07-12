На Чернігівщині авто влетіло під пасажирський поїзд: загинули чоловік, жінка та дитина (фото)

У Чернігівській області 12 липня сталась смертельна ДТП. Водій автомобіля, попри попередження та звукові сигнали, вискочив перед пасажирським потягом, через що сталось зіткнення. На місці аварії загинули чоловік, жінка та дитина.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Аварія сталась на перегоні Муравійка — Б. Олійника у Чернігівській області. Там водій автомобіля вискочив перед приміським потягом "Чернігів-Ніжин".

У залізниці наголошують, що водій знехтував звуковими та світловими сигналами, які попереджували про наближення поїзда та продовжив рух, намагаючись проскочити.

На місці трагедії загинули чоловік, жінка та дитина - усі вони їхали в автомобілі. Ще одна неповнолітня особа отримала травми, її госпіталізували.

"Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у місті Чорноморськ Одеської області 12 липня знайшли тіло 32-річної жінки. Покійну загорнули у килим та поклали у дерев'яну тумбу.

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