Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Чернігівщині авто влетіло під пасажирський поїзд: загинули чоловік, жінка та дитина (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
964
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Чернігівщині авто влетіло під пасажирський поїзд: загинули чоловік, жінка та дитина (фото)

Від удару автомобіль отримав суттєві пошкодження. / Фото: Укрзалізниця

Водій знехтував правилами дорожнього руху.

У Чернігівській області 12 липня сталась смертельна ДТП. Водій автомобіля, попри попередження та звукові сигнали, вискочив перед пасажирським потягом, через що сталось зіткнення. На місці аварії загинули чоловік, жінка та дитина. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці". 

Аварія сталась на перегоні Муравійка — Б. Олійника у Чернігівській області. Там водій автомобіля вискочив перед приміським потягом "Чернігів-Ніжин". 

У залізниці наголошують, що водій знехтував звуковими та світловими сигналами, які попереджували про наближення поїзда та продовжив рух, намагаючись проскочити. 

На місці трагедії загинули чоловік, жінка та дитина - усі вони їхали в автомобілі. Ще одна неповнолітня особа отримала травми, її госпіталізували. 

"Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку", - повідомили в "Укрзалізниці". 

Нагадаємо, у місті Чорноморськ Одеської області 12 липня знайшли тіло 32-річної жінки. Покійну загорнули у килим та поклали у дерев'яну тумбу. 

Читайте також:

Пивна аварія на трасі Київ-Чоп: бляшанки хмільного напою засипали усю дорогу

Пивна аварія на трасі Київ-Чоп: бляшанки хмільного напою засипали усю дорогу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
964
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація