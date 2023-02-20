На Чернігівщині автомобіль розчавив чоловіка, який лежав на дорозі

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

У Чернігівській області, неподалік села Кинашівка, сталася ДТП. Водій за кермом Audi A6 не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги поряд з велосипедом.

Про це пише "Суспільне".

Внаслідок ДТП чоловік отримав травми, його доправили долікарні, але він помер.

За інформацією правоохоронців, за кермом Audi A6 перебував чоловік 2000 року народження. На момент аварії він був тверезий.

Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Максимальна санкція передбачає вісім років позбавлення волі з позбавленням керування транспортними засобами на такий же термін.

Раніше стало відомо, що у Львівській області водій влетів у будинок. Загинули чотири людини.

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