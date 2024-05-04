На Чернігівщині автомобіль виїхав на зустрічку і влетів у фуру: троє загиблих

Водії інших автомобілів не постраждали.

Ввечері 3 травня близько 21 години біля села Петрівське у Чернігівській області сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинуло троє людей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліція Чернігівської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi, здійснюючи обгін легковика Volkswagen, виїхав на смугу зустрічного руху. На зустрічці ато зіткнулося з вантажівкою з напівпричепом.

У результаті ДТП всі троє чоловіків, які перебували в салоні Audi, загинули. Водії та пасажири інших автомобілів не постраждали. Транспортні засоби поліцейські вилучили до відділу поліції.

Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.

Фото: Поліція Чернігівської області

Як повідомлялося, на Житомирщині у селі Поліське Коростенського району чоловік вбив дитину, дружину, а потім себе. Житомирській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону підтверджують, що чоловік був військовим, і називають ще кілька версій цієї трагедії.

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