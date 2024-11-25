На Чернігівщині чоловік хотів підірвати рідного брата на розтяжці

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

У Чернігівській області поліцейські затримали 68-річного чоловіка, який намагався вбити свого рідного брата.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Оперативники карного розшуку обласної поліції разом з кримінальним блоком козелецької поліції з'ясували, що чоловік мав намір убити брата через давні неприязні стосунки. Для цього він встановив розтяжку з гранатою Ф-1 у спільному дачному господарстві, розташованому в Остерській громаді Чернігівського району.

Про вибухонебезпечний предмет до поліції звернувся 64-річний мешканець Києва, який виявив гранату на подвір'ї батьківської хати в селі Остер. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники кримінальної поліції відділення №1 (селище Козелець), оперативники управління карного розшуку та фахівці вибухотехнічної служби обласного поліцейського главку.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири. Мотивом злочину став конфлікт між братами щодо права власності на житло. Підозрюваного, який обвинувачується у низці тяжких злочинів, направили до суду.

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