На Чернігівщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як все закінчилось

У Чернігівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Варвинського районного суду Чернігівської області.

У листопаді 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Тоді ж він отримав повістку, проте не прибув до ТЦК для відправлення на військову службу.

4 січня 2024 року чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "має на утриманні дитину, та матір похилого віку,в армії не служив, вчинив правопорушення через страх та необізнаність. Щиро розкаювався у вчиненому, пояснив, що усвідомив протиправність своїх дій".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

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