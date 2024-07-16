На Чернігівщині чоловік показав поліції свої статеві органи: суд його виправдав

У Чернігівській області суд вирішив не карати чоловіка, який посеред вулиці показував поліції свої статеві органи.

Про це йдеться у постанові Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.

За даними слідства, чоловік у травні 2024 року на вулиці вчинив дебош, а коли поліція просила його припинити це - він показав копам свій статевий орган. Його дії кваліфікували за ст. 185 КУпАП.

Під час засідання суду також проаналізували відео з боді-камер поліції. На кадрах було видно, що підсудний на лавці біля житлового будинку був нетверезий. Перебував він у компанії знайомих. Поліція запропонувала чоловіку піти з ними до відділу, проте той відмовився.

Коли копи все ж підняли чоловіка, то він "спустив штани та показав статеві органи, на що поліцейський відразу вдарив його коліном у тулуб і звалив на землю, потім підняв і продовжував говорити, щоб він не чинив йому опір і доставили його у службове приміщення поліції".

Суд проаналізував матеріали справи та прийшов до висновку, що підсудний не чіплявся до перехожих, у чому його звинуватили.

"Невиконання ж вимоги поліцейських пройти з ними до службового кабінету, особі згідно з протоколом про адміністративне правопорушення в провину не поставлено", - йдеться у поясненні суду.

А тому суд виправдав чоловіка.

Постанова суду

Нагадаємо на Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "воювати повинні військові".

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