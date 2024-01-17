На Чернігівщині чоловік сам прийшов до ТЦК, але відмовився від мобілізації: його засудили

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили учасника бойових дій за ухилення від мобілізації. Чоловік прийшов до ТЦК, щоб могти працевлаштуватись, але там йому вручили бойову повістку.

Про це йдеться у вироку Городнянського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, чоловік у квітні 2023 року прийшов до військкомату. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Тоді ж чоловік отримав бойову повістку для відправлення до військової частини, проте ухилився від служби.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що сам прийшов до ТЦК, оскільки щоб працевлаштуватись, йому потрібно було стати на облік. Там він пройшов ВЛК та отримав бойову повістку. Чоловік зазначив, що ухилився від мобілізації, оскільки є учасником АТО та боявся повертатись на фронт. Також у день відправки на службу в нього розболівся шлунок, через що він звернувся до сімейного лікаря.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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