На Чернігівщині чоловік ухилився від мобілізації, бо "він не отримував повістки": як все закінчилось

На суді чоловік стверджував, що не готовий служити.

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він стверджував, що нібито "не отримував повістки".

Про це йдеться у вироку Ічнянського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, у червні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. 15 лютого 2024 року він отримав повістку і повинен був 16 лютого прийти до ТЦК для відправлення у військову частину, проте житель Чернігівщини ухилився від призову.

На суді чоловік заперечив, що отримував повістку. Він стверджував, що не ухиляється від мобілізації, проте не хоче йти служити, бо доглядає за хворою мамою.

Працівники ТЦК на суді заперечували слова підсудного. Вони наголосили, що він отримував повістку, про що розписався.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Чернігівщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловіка, якого засудили за ухилення від мобілізації, покарали, бо він добровільно не прийшов до ТЦК.

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