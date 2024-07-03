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На Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "воювати повинні військові": чим усе закінчилось

На Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "воювати повинні військові": чим усе закінчилось

На Чернігівщині засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. Колаж ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Бахмацького районного суду Чернігівської області. 

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. 29 лютого 2024 року він отримав повістку та повинен був у березні прибути до ТЦК, проте ухилився від призову до армії. 

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "не з`явився у визначений у повістці день, оскільки не згоден із системою відбору для військової служби і вважає, що воювати повинні ті, хто отримав військову освіту. Особисто він цього робити не бажає". 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав "бойову" повістку і 9 місяців ховався від мобілізації.

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