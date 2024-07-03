На Чернігівщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "воювати повинні військові": чим усе закінчилось

На суді чоловік провину визнав.
У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Бахмацького районного суду Чернігівської області.
За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. 29 лютого 2024 року він отримав повістку та повинен був у березні прибути до ТЦК, проте ухилився від призову до армії.
На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "не з`явився у визначений у повістці день, оскільки не згоден із системою відбору для військової служби і вважає, що воювати повинні ті, хто отримав військову освіту. Особисто він цього робити не бажає".
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік отримав "бойову" повістку і 9 місяців ховався від мобілізації.
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