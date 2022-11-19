На Чернігівщині чоловік врятував з пожежі свою матір, а сам вибратися не зміг (фото)

У Чернігівській області чоловік загинув у пожежі, але врятував життя своїй матері. Тіло загиблого знайшли рятівники.

У селі Велика Кошелівка Ніжинського району сталася смертельна пожежа у житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Чернігівської області.

Під час гасіння в одній із кімнат будинку рятувальники знайшли тіло 65-річного чоловіка, який встиг врятувати з вогню свою 91-річну матір, але сам вибратися потім не зміг.

Фото: Управління ДСНС у Чернігівській області

Через запізній виклик вогонь розповсюдився по всій площі будинку та спричинив детонацію побутового газового балона, внаслідок чого загорілися дві господарчі будівлі, що перебували поруч. Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у приватному житловому будинку в Києві сталася смертельна пожежа.

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