На Чернігівщині цвинтар із могилами жертв Голодомору зрівняли із землею бульдозерами

У селі Івківці Ладанської громади на Чернігівщині бульдозерами знищили місце масового поховання жертв Голодомору, де було поховано щонайменше 162 людини.

Про це повідомив місцевий телеканал "Прилуки", а також звернув увагу Національний музей Голодомору-геноциду.

Місцеві жителі обурені. Вони кажуть, що їх про знищення масового поховання не попереджали. За словами селян, вони неодноразово зверталися до селищного голови з проханням зупинити роботи, адже в багатьох родин на тому місці поховані родичі, що загинули під час Голодомору.

"Третина цього цвинтаря була заповнена під час Голодомору. Люди вмирали. Їх возили візками, а закопували без трун. Мого діда так само закопали. З дому забрали все, навіть квасолю, все вигребли... Люди вмирали масово. Для діда викопали яму, поки його візком привезли, вже четверо там лежало в ямі. Люди не могли викопати навіть ями, не було сил. Привезли і просто вкинули у яму", – розповів Микола Данілішин, у якого на кладовищі похований дід Денис Череп.

Національний музей Голодомору-геноциду наголошує, що цвинтар в Івківцях є одним з понад тисячу місць масового поховання на території України. Він задокументований у геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду", яка була створена 2019 року.

В Івківцях за часів Голодомору загинуло щонайменше 162 людини, серед яких була велика кількість дітей. Це лише ті імена, які змогли встановити.

"Більшість із загиблих знайшли свій останній спочинок саме тут, на старому кладовищі. Селяни дотепер відвідують могили рідних", – йдеться у повідомленні музею.

Музей Голодомору-геноциду звернувся до голови Ладанської ТГ та голови Прилуцької РДА з повідомленням про цінність і важливість збереження цього місця поховання періоду Голодомору, а також з проханням максимально відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.

Позиція місцевої влади

Селищний голова Роман Ювченко пояснив зі свого боку, що роботи на місці цвинтаря здійснюються за рішенням виконавчого комітету та відповідно до програми благоустрою. Він додав, що в плані територіальної громади ділянка, на якій проводять грейдерування, не вважається кладовищем.

У коментарях обурюються, що влада села за багато років не зробила нічого, аби зафіксувати документально це місце як таке, що охороняється.

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Херсонщини росіяни зносять пам'ятники жертвам Голодомору.

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