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На Чернігівщині демонтують монумент, присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі (фото)

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На Чернігівщині демонтують монумент, присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі (фото)

Фото: Чернігівська ОВА

На Чернігівщині демонтують монумент "Три сестри" у Сеньківці, присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі.

Про це 12 травня повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації.

Адміністрація готуватиме пакет документів для зняття цього монументу з обліку як пам’ятки історії місцевого значення.

Монумент на межі кордонів трьох країн було встановлено у 1975 році.

Нагадаємо, у Дніпрі знесли пам'ятник дніпропетровським "комсомольцям", який відкрили біля Музею історії комсомолу у 2010 році.

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