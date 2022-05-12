На Чернігівщині демонтують монумент, присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі (фото)

На Чернігівщині демонтують монумент, присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі (фото)

На Чернігівщині демонтують монумент "Три сестри" у Сеньківці, присвячений "дружбі народів" України, Росії та Білорусі.

Про це 12 травня повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації.

Адміністрація готуватиме пакет документів для зняття цього монументу з обліку як пам’ятки історії місцевого значення.

Монумент на межі кордонів трьох країн було встановлено у 1975 році.

Нагадаємо, у Дніпрі знесли пам'ятник дніпропетровським "комсомольцям", який відкрили біля Музею історії комсомолу у 2010 році.

У столиці демонтували бронзову статую двох робітників

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