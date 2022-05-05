На Чернігівщині додатково укріпили тимчасовий міст через річку Снов – ОП

На Чернігівщині додатково укріпили тимчасовий міст через річку Снов – ОП

У Чернігівській області на нещодавно відкритому тимчасовому мосту через річку Снов провели додаткові роботи, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Аби убезпечити дорогу від весняної повені, на штучній споруді проведено укріплювальні роботи», – роз’яснив він.

Тимчасовий об'їзд зруйнованого мосту через Снов було відкрито минулого тижня на дорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Снов'янка, проінформувала Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

«Рух транспорту зараз проходить через старий міст, який з 2000 року був закритий для проїзду через аварійний стан. Максимальне навантаження після ремонту по тимчасовому об'їзду становить 18 тонн», – йдеться у повідомленні Укравтодору.

Для транспорту вагою понад 18 тонн є маршрут через Городню та Сновськ, уточнюють у відомстві.

У Чернігівській області також продовжується відновлення проїзду мостом у селі Хвилівка. «Вже зроблено демонтаж бордюрів, облаштування з’їзду та плит. Роботи тривають», – зазначає Тимошенко.

Зараз, за його словами, дорожники здійснюють ямковий ремонт основних автошляхів регіону. Також продовжується розмінування територій за заявками фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо також, що раніше заступник керівника Офісу президента повідомив про те, що на Харківщині частково відновлене газопостачання, а також в районах області розпочате санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду.

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