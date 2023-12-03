На Чернігівщині ФОП відмовився від мобілізації через "емоційний стан внаслідок війни": як його покарали

У Чернігівській області чоловік категорично відмовився від мобілізації через "тяжкий емоційний стан внаслідок війни". За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Ічнянського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, чоловік, який є ФОПом, 7 квітня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та 24 квітня повинен був прибути до військкомату, проте він проігнорував це. Тоді йому вручили другу повістку на 28 квітня, проте чоловік знову ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК і СП через "тяжкий емоційний стан через наслідки війни".

Суд врахував те, що чоловік "характеризується позитивно, нагороджений медаллю "За оборону рідної держави", раніше не судимий, ФОП, одружений, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, щиро кається у скоєному, на обліку у лікаря- психіатра та лікаря-нарколога не перебуває".

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві до 3 років позбавлення волі засудили переселенця з окупованого Луганська, який відмовився від мобілізації та хотів виїхати за кордон.

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