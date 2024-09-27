На Чернігівщині керівник райуправління поліції за кермом службового авто на смерть збив військового: фото

За попередніми даними, водій був тверезим.

У Ніжині на Чернігівщині керівник райуправління поліції за кермом службового авто на смерть збив військового.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовослужбовця у ДТП, що сталася в п’ятницю, 27 вересня. За кермом авто, яке скоїло наїзд, перебував один з керівників Ніжинського райуправління поліції", – йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Зазначається, що близько 11:00 правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від зазнаних травм військовослужбовець помер на місці.

За попередніми даними, водій був тверезим.

У Ніжині сталася смертельна аварія за участі одного з керівників міського райуправління поліції / Фото: Державне бюро розслідувань

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

У Ніжині сталася смертельна аварія за участі одного з керівників міського райуправління поліції / Фото: Державне бюро розслідувань

Проводяться необхідні слідчі дії з метою всебічного дослідження обставин смертельної аварії.

У Ніжині керівник райуправління поліції за кермом службового авто на смерть збив військового / Фото: Державне бюро розслідувань

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Раніше у Вінницькій області сталася аварія на дорозі за участю легковика та вантажівки. Загинули однорічна дівчинка та 15-річний хлопець, 24-річну дівчину доправили до лікарні.

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