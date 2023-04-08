На Чернігівщині компанія дівчат познущалися над неповнолітньою дівчиною: поліція відреагувала

На Чернігівщині п'ятеро підлітків познущалися над неповнолітньою дівчинкою.

Про це повідомили в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

Зазначається, що поліція Чернігівщини притягнула до відповідальності п’ятьох підлітків, їхніх батьків і керівництво навчального закладу. Під час моніторингу соцмереж, 6 квітня, поліцейські виявили відео, де компанія дівчат грубо з’ясовує стосунки ще з однією дівчиною.

"Конфлікт переріс у цькування та фізичне насильство щодо неповнолітньої. Поліція відреагувала на побачене і встановила всіх учасників конфлікту", - зазначається у повідомленні поліції.

Підлітки навчалися в одному з навчальних закладів.

"Співробітники ювенальної превенції спільно з поліцейським офіцером Ічнянської громади склали адміністративні матеріали на неповнолітніх за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).На директора навчального закладу та на батьків підлітків складено адмінпротоколи за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, троє підлітків заманили до будинку і зґвалтували 14-річну дівчинку. Зняли це на відео і виклали в мережу. Це сталося в серпні 2021-го року на Закарпатті. Утім, справа набула резонансу тільки після вироку суду - наприкінці березня. Бо лише тоді відкрилися шокувальні факти.

Читайте також: