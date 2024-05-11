На Чернігівщині лось потрапив у смертельну пастку: подробиці від ДСНС (фото)

Тварина ледь не захлинулася водою.
У суботу, 11 травня у Чернігівській області працівники ДСНС врятували лося, який впав до каналу і не міг вибратись самостійно.
Про це передає пресслужба ДСНС.
"Сьогодні до надзвичайників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що лось впав до водної споруди та не може вибратися самостійно", – йдеться в повідомленні.
Коли на місце прибули рятувальники, то побачили виснажену тварину, яка ось-ось могла захлинутися водою.
Надзвичайники обв’язали тварину конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на тверду поверхню.
Після того, як лось прийшов до тями від шокового стану, він одразу побіг до лісу.
Раніше повідомлялося, що у Чорнобильському заповіднику помічено новий для Полісся вид хижаків.
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