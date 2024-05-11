На Чернігівщині лось потрапив у смертельну пастку: подробиці від ДСНС (фото)

У суботу, 11 травня у Чернігівській області працівники ДСНС врятували лося, який впав до каналу і не міг вибратись самостійно.

Про це передає пресслужба ДСНС.

"Сьогодні до надзвичайників Чернігівщини надійшло повідомлення про те, що лось впав до водної споруди та не може вибратися самостійно", – йдеться в повідомленні.

Коли на місце прибули рятувальники, то побачили виснажену тварину, яка ось-ось могла захлинутися водою.

Надзвичайники обв’язали тварину конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на тверду поверхню.

Тварина ледь не загинула / Фото: Управління ДСНС у Чернігівській області

Після того, як лось прийшов до тями від шокового стану, він одразу побіг до лісу.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильському заповіднику помічено новий для Полісся вид хижаків.