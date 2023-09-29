На Чернігівщині мама загиблого Героя заасфальтувала за власні гроші вулицю, названу на честь сина

Жінка хотіла залишити пам'ять про свого сина майбутнім поколінням.

На Чернігівщині мама Героя побудувала дорогу на вулиці у своєму селі за гроші, які виділила держава після загибелі сина.

Про це повідомляють у Сосницькій громаді.

У той час, як в Росії батьки солдатів окупаційних військ відправляють своїх нащадків на війну заради новенької "лади", в Україні мама загиблого захисника проявила неабияку жертовність.

Владислав Грищенко загинув влітку минулого року під час виконання бойового завдання у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Владислав Грищенко

"В його честь була перейменована вулиця, на якій мама побудувала дорогу. Таким чином Валентина Грищенко залишила пам'ять про свого сина майбутнім поколінням", – зазначили у Громаді.

Мама загиблого героя Валентина Грищенко

Такий вигляд мала вулиця до ремонту.

А такий – після ремонту.

Обійшлося будівництво у 3,5 млн гривень.