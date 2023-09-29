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На Чернігівщині мама загиблого Героя заасфальтувала за власні гроші вулицю, названу на честь сина

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Чернігівщині мама загиблого Героя заасфальтувала за власні гроші вулицю, названу на честь сина

Вулиця після ремонту

Жінка хотіла залишити пам'ять про свого сина майбутнім поколінням.

На Чернігівщині мама Героя побудувала дорогу на вулиці у своєму селі за гроші, які виділила держава після загибелі сина.

Про це повідомляють у Сосницькій громаді.

У той час, як в Росії батьки солдатів окупаційних військ відправляють своїх нащадків на війну заради новенької "лади", в Україні мама загиблого захисника проявила неабияку жертовність.

Владислав Грищенко загинув влітку минулого року під час виконання бойового завдання у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Владислав Грищенко / ©
Владислав Грищенко

"В його честь була перейменована вулиця, на якій мама побудувала дорогу. Таким чином Валентина Грищенко залишила пам'ять про свого сина майбутнім поколінням", – зазначили у Громаді.

Мама загиблого героя Валентина Грищенко / ©
Мама загиблого героя Валентина Грищенко
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Такий вигляд мала вулиця до ремонту.

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А такий – після ремонту.

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Обійшлося будівництво у 3,5 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині батько загиблого на війні військового придбав для ЗСУ три автомобілі. Також біля Львова мати пожертвувала гроші за загиблого Героя на реконструкцію дороги до цвинтаря.

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Дата публікації
Перегляди
757
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