На Чернігівщині мисливець героїчно підірвав гранатою кількох окупантів та загинув сам

На Чернігівщині мисливець героїчно підірвав гранатою кількох окупантів та загинув сам

Героя, який врятував усіх мисливців товариства від можливих репресій з боку окупантів, поховали у Ріпках.

У Чернігівській області в селищі Ріпки російські окупанти увірвалися до будинку Кульгейка Анатолія Івановича – керівника місцевого районного товариства мисливців. Загарбники вимагали, щоб він надав їм список з іменами всіх мисливців.

Не бажаючи видавати товаришів, Анатолій Кульгейко підірвав ручну гранату, вбивши кількох окупантів.

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Про це у Facebook повідомив колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.

Чоловік здійснив свій подвиг 10 або 11 березня. Сам він також загинув від вибуху.

Російські окупанти вивезли з місця пригоди трупи своїх загиблих, а також забрали поранених.

Героя, який урятував усіх мисливців товариства від можливих репресій з боку окупантів, поховали у Ріпках.

Нагадаємо, російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька. 65-річний науковець був у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю.