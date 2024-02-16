На Чернігівщині мобілізований депутат ухилявся від служби: що відомо

Водночас депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тисяч гривень.

На Чернігівщині мобілізований депутат ухилявся від служби.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби повідомили про підозру депутату Семенівської міської ради Чернігівської області. Депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом п'яти місяців не з’являвся у місці несення служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки – писав у документах, що той нібито несе службу у прикордонних нарядах", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначає ДБР, депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тисяч гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

Матеріали досудового розслідування стосовно начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, виділене в окреме провадження.

У Держбюро розслідувань зазначили, що процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізовано прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, у поліції розповіли, як карають ухилянтів від мобілізації.

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