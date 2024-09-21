На Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні

На вʼїзді до села Охрамієвичі Корюківської громади, що на Чернігівщині, сталась смертельна ДТП за участю двох неповнолітніх.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Як йдеться у повідомленні, 15-річний водій мотоцикла зіткнувся з трактором, який буксирував бочку.

Внаслідок цього хлопець загинув на місці, а його 13-річна пасажирка з травмами госпіталізована до лікарні.

Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, на Прикарпатті 22-річна водійка мікроавтобуса на смерть збила чоловіка.

А на Буковині в смертельній аварії загинув 12-річний велосипедист. Правоохоронці встановили, що на хлопця наїхав 60-річний водій.

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