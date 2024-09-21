На Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні

15-річний хлопець загинув на місці аварії.
На вʼїзді до села Охрамієвичі Корюківської громади, що на Чернігівщині, сталась смертельна ДТП за участю двох неповнолітніх.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Як йдеться у повідомленні, 15-річний водій мотоцикла зіткнувся з трактором, який буксирував бочку.
Внаслідок цього хлопець загинув на місці, а його 13-річна пасажирка з травмами госпіталізована до лікарні.
Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Нагадаємо, на Прикарпатті 22-річна водійка мікроавтобуса на смерть збила чоловіка.
А на Буковині в смертельній аварії загинув 12-річний велосипедист. Правоохоронці встановили, що на хлопця наїхав 60-річний водій.
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