На Чернігівщині на меблевій фабриці прогримів потужний вибух: вогнем охопило 200 "квадратів" території

Ліквідацією займання продовжують займатися рятувальники.
На Чернігівщині вдень 9 січня прогримів вибух. На меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася о 14:30 у місті Ніжині. Там на території меблевої фабрики вибухнув опалювальний котел. Внаслідок чого в котельні сталася пожежа — вогонь охопив 200 "квадратів". Полум'я згодом перейшло на дах будівлі.
О 16:07 пожежу вдалося локалізувати. Ліквідацією займання продовжують займатися рятувальники.
“Попередньо, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС”, — розповіли в пресслужбе ДСНС України.
Нагадаємо, що у Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці: людина випала з вікна.
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