На Чернігівщині не змогли заборонити діяльність УПЦ МП: яка причина

Діяльність УПЦ МП не змогли заборонити у Ніжині.

На Чернігівщині Ніжинська міська рада 20 червня на сесії не змогла заборонити на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Питання про заборону діяльності Української православної церкви на території Ніжинської об’єднаної територіальної громади не набрало необхідної кількості голосів, і не було прийнято", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в УПЦ МП можуть відібрати головну святиню Донеччини.

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