Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Чернігівщині не змогли заборонити діяльність УПЦ МП: яка причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
6385
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Чернігівщині не змогли заборонити діяльність УПЦ МП: яка причина

На Чернігівщині не змогли заборонити діяльність УПЦ МП. Фото: Ніжинська міськрада.

Діяльність УПЦ МП не змогли заборонити у Ніжині.

На Чернігівщині Ніжинська міська рада 20 червня на сесії не змогла заборонити на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.  

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Питання про заборону діяльності Української православної церкви на території Ніжинської об’єднаної територіальної громади не набрало необхідної кількості голосів, і не було прийнято", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в УПЦ МП можуть відібрати головну святиню Донеччини.

Читайте також:

Суд подовжив митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю цілодобовий домашній арешт

Суд подовжив митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю цілодобовий домашній арешт

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6385
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація