На Чернігівщині окупанти на під’їздах до міста зливають пальне з бензобаків, аби не йти далі

На Чернігівщині окупанти на під’їздах до міста зливають пальне з бензобаків, аби не йти далі

Про це повідомляють місцеві мешканці.

На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під’їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків, аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України.

"Зневіра окупантів зростає погодинно!", - про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.