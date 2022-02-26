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На Чернігівщині окупанти на під’їздах до міста зливають пальне з бензобаків, аби не йти далі

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На Чернігівщині окупанти на під’їздах до міста зливають пальне з бензобаків, аби не йти далі

Facebook/Оперативне командування "Північ"

Про це повідомляють місцеві мешканці.

На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під’їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків, аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України.

"Зневіра окупантів зростає погодинно!", - про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України. 

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