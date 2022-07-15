На Чернігівщині окупанти облаштували схрон зі зброєю і залишили розтяжку (фото)

На Чернігівщині російські окупанти облаштували схрон зі броєю, але залишили розтяжку.

Росіяни замінували покинуту будівлю одного з сіл, яке було окуповане, встановивши розтяжку. Схрон з боєприпасами виявили прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками на одній з ворожих позицій.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

В схроні було п'ять ручних гранат із запалами, понад 150 набоїв до великокаліберного кулемета, дві протитанкові міни, а також російські бронежилет та сухий пайок.

"Територія вже розмінована, а виявлені боєприпаси, після підтвердження їх придатності, правоохоронці передадуть ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Як повідомлялося, на Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами російських окупантів. Знахідку виявили на місцевості, де базувалися російські окупанти. Зокрема, знайшли РПГ-26 та постріли до нього, гранату "Ф-1", а також понад 600 набоїв різного калібру.

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