На Чернігівщині окупанти викрали 2 посадових осіб і 11 цивільних

На Чернігівщині окупанти викрали 2 посадових осіб і 11 цивільних

Деякі території області наразі зайняті окупантами.

Російські окупанти на Чернігівщині викрали двох посадових осіб місцевого самоврядування та одинадцять цивільних.

Про це у Телеграмі повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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"Російські окупанти на захоплених територіях продовжують терор проти цивільного населення. Підтверджено факти викрадення 2 посадових осіб місцевого самоврядування та 11 цивільних", — йдеться в повідомленні.

За словами Чауса, у районах Чернігівщини, підконтрольних українській владі, "повністю функціонують органи влади та підтримується нормальна життєдіяльність".

Водночас у 7 населених пунктах району повністю відсутнє газопостачання, у 2 — частково, у 15 — нема електропостачання. Мобільний зв’язок відсутній в 1 громаді, зв’язок Укртелекому — у 4, доступ до інтернету — у 3. На тимчасово занятих окупантами територіях відновити мережі поки що немає можливості.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про викрадення 2 представників місцевого самоврядування у Чернігівській області.

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