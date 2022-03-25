На Чернігівщині окупанти викрали 2 посадових осіб і 11 цивільних

Деякі території області наразі зайняті окупантами.
Російські окупанти на Чернігівщині викрали двох посадових осіб місцевого самоврядування та одинадцять цивільних.
Про це у Телеграмі повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Російські окупанти на захоплених територіях продовжують терор проти цивільного населення. Підтверджено факти викрадення 2 посадових осіб місцевого самоврядування та 11 цивільних", — йдеться в повідомленні.
За словами Чауса, у районах Чернігівщини, підконтрольних українській владі, "повністю функціонують органи влади та підтримується нормальна життєдіяльність".
Водночас у 7 населених пунктах району повністю відсутнє газопостачання, у 2 — частково, у 15 — нема електропостачання. Мобільний зв’язок відсутній в 1 громаді, зв’язок Укртелекому — у 4, доступ до інтернету — у 3. На тимчасово занятих окупантами територіях відновити мережі поки що немає можливості.
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про викрадення 2 представників місцевого самоврядування у Чернігівській області.
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