На Чернігівщині окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими: фото

Два бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль Урал з БК та танк Т-72 були знищені.
У Чернігівській області російські окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні два бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль "Урал" з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком", - йдеться у повідомленні.
"За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти тричі атакували позиції ЗСУ на Сході, але зазнали поразки та втрат.
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