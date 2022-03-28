На Чернігівщині окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими: фото

На Чернігівщині окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими: фото

Два бронеавтомобілі “Тигр”, вантажний автомобіль Урал з БК та танк Т-72 були знищені.

У Чернігівській області російські окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

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"Сьогодні два бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль "Урал" з БК та танк Т-72 були відправлені за вже всім відомими маршрутом. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком", - йдеться у повідомленні.

"За попередніми підрахунками, втрати по живій силі противника за день склали до 22 військовослужбовців", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти тричі атакували позиції ЗСУ на Сході, але зазнали поразки та втрат.

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