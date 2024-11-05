На Чернігівщині п'яний неповнолітній водій разом з дівчиною вилетів в кювет

Двоє пасажирів були доправлені до лікарні.

2 листопада в селі Роїще Чернігівського району сталося ДТП. Автомобіль "ВАЗ 2106" злетів у кювет і перекинувся, постраждали двоє людей.

Про інцидент повідомила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк у коментарі Суспільному.

За інформацією поліції, винуватцем аварії виявився 17-річний водій, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Керівниця медичного закладу Наталія Сергечик уточнила, що постраждалими є дівчина та хлопець. Зараз дівчина у важкому стані в реанімації. Хлопець – у стані середньої тяжкості у травматологічному відділенні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, в Одеській області в ДТП загинув депутат Київської міської ради Сергій Мамоян.

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