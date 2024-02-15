На Чернігівщині пенсіонерка пів року здавала РФ позиції ЗСУ, рух техніки та польоти авіації

У Чернігівській області до 5 років позбавлення волі засудили пенсіонерку, яка від вересня 2022 до квітня 2023 року здавала Росії позиції ЗСУ та дані про пересування військової техніки.

Про це йдеться у вироку Срібнянського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, пенсіонерка від 28.09.2022 до 05.04.2023 передавала до Росії інформацію про час та напрямок польотів військових літаків ПС ЗС України, переміщення, рух та розташування Збройних сил України (живої сили та військової техніки, наявних укріпрайонів) на території Прилуцького району Чернігівської області.

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Суд визнав жінку винною за ч.2 ст.114-2 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі до іспитового терміну засудили проукраїнського блогера, який публікував у Мережі блокпости ЗСУ та знімав на відео польоти винищувальної авіації, що могло нашкодити українським захисникам.

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