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На Чернігівщині почали розбирати зруйнований 310-метровий міст через Десну (фото)

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На Чернігівщині почали розбирати зруйнований 310-метровий міст через Десну (фото)

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Залишків конструкцій мосту подрібнять та використають для відновлення інших дорожніх об’єктів.

У Чернігівській області почали розбирати завали 310-метрового мосту через Десну біля Сосниці на дорозі Т-25-21 Сосниця - Шаповалівка - М-02.

Про це 8 серпня повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він пояснив, що раніше почати роботи було неможливо через паводок. Навіть під’їхати на авто певний час було неможливо, люди діставалися лише човном.

"Нарешті рівень води знизився і вдалося зробити детальний огляд мосту. Окреслили можливі варіанти з відновлення транспортного сполучення та відбудови мосту у майбутньому. Зараз розпочинаємо прибирання залишків конструкцій та їх подрібнення", - зазначив міністр.

Отриманий будівельний матеріал буде використано для відновлення дорожніх об’єктів в області.

© Facebook/Олександр Кубраков
Фото: Facebook/Олександр Кубраков
© Facebook/Олександр Кубраков
Фото: Facebook/Олександр Кубраков
© Facebook/Олександр Кубраков
Фото: Facebook/Олександр Кубраков
© Facebook/Олександр Кубраков
Фото: Facebook/Олександр Кубраков
© Facebook/Олександр Кубраков
Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ЗСУ попрацювали по позиціях РФ на окупованих територіях. Під удар знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці, а також ворожі бази.

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