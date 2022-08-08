На Чернігівщині почали розбирати зруйнований 310-метровий міст через Десну (фото)

Залишків конструкцій мосту подрібнять та використають для відновлення інших дорожніх об’єктів.

У Чернігівській області почали розбирати завали 310-метрового мосту через Десну біля Сосниці на дорозі Т-25-21 Сосниця - Шаповалівка - М-02.

Про це 8 серпня повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він пояснив, що раніше почати роботи було неможливо через паводок. Навіть під’їхати на авто певний час було неможливо, люди діставалися лише човном.

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"Нарешті рівень води знизився і вдалося зробити детальний огляд мосту. Окреслили можливі варіанти з відновлення транспортного сполучення та відбудови мосту у майбутньому. Зараз розпочинаємо прибирання залишків конструкцій та їх подрібнення", - зазначив міністр.

Отриманий будівельний матеріал буде використано для відновлення дорожніх об’єктів в області.

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ЗСУ попрацювали по позиціях РФ на окупованих територіях. Під удар знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці, а також ворожі бази.

Тут починається дорога до Криму — як руйнація Антонівського моста зіпсувала плани окупантів

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