На Чернігівщині пошкоджено Олишівське підземне сховище газу внаслідок обстрілів окупантів

Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту.

Сьогодні зранку, близько 9 години, під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд.

Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту.

Про це повідомляє ОГТСУ.

Персонал газосховища терміново евакуйований. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ. Всі зовнішні комунікації відключені.

Жертв та постраждалих серед працівників Олишівського ПСГ немає. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій.

Нагадаємо, після потужних обстрілів у Попасній 20 тисяч мешканців знову отримали газ.

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