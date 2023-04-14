На Чернігівщині прогнозують найбільший за десять років паводок: тисячі людей під загрозою

Цьогоріч повінь у Чернігівській області може бути наймасштабнішою за останні 10 років. Влада не виключає евакуацію населення. У регіоні вже підтоплено сім населених пунктів.

Про це під час брифінгу заявив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

"Найкритичніша ситуація сьогодні по річці Дніпро. Якщо далі вода підніматиметься, а такі прогнози в нас є, то під ризик підтоплення підлягають 22 населених пункти, де мешкають понад 4 тисячі людей",- розповів Чаус.

За його словами, до населених пунктів, що розташовані по руслу Дніпра, прибуває вода. Щороку там спостерігаються паводки. Втім, цьогоріч на Чернігівщині очікується сильніший паводок, ніж був 2013-го.

"Вживаємо заходів для того, щоб наші люди отримали все необхідне. Якщо потрібна буде евакуація, таку евакуацію зробимо", - наголосив керівник ОВА В'ячеслав Чаус.

Велика вода в регіонах

У ДСНС попереджають, що 14-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни буде підвищуватися рівень води. Під загрозою затоплення опиняється низка населених пунктів. Зокрема, у Київській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях.

Велика вода вже затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон поблизу Дніпра. Зокрема, рівень води різко збільшився біля моста Метро - під воду пішла частина набережної.

У селищі Іванків під Києвом розмило дамбу місцевого ставка. Через сильні опади вода затопила вулиці селища. Переправу на автодорозі Київ - Овруч підтоплено. Об'їзд цієї ділянки здійснюється через с. Кухарі.

Раніше у Чернігівській області через значне підняття рівня води в Десні порушено автомобільне сполучення на трасі Т2502 Новгород-Сіверський — Шостка, в районі села Путивськ.

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