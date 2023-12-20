На Чернігівщині родичі порадили чоловіку відмовитись від мобілізації: як це закінчилось

Чоловік просив суд його суворо не карати

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Коропського районного суду Чернігівської області.

За даними суду, чоловіка у червні 2023 року ВЛК визнала придатним до військової служби. Того ж дня він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК і СП, оскільки "його переконала родина не проходити військову службу". Чоловік на суді просив його не карати.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Хмельниччині учасник АТО відмовився від мобілізації через "направлення до психлікарні".

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