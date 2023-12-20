На Чернігівщині родичі порадили чоловіку відмовитись від мобілізації: як це закінчилось

Чоловік просив суд його суворо не карати
У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Коропського районного суду Чернігівської області.
За даними суду, чоловіка у червні 2023 року ВЛК визнала придатним до військової служби. Того ж дня він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК і СП, оскільки "його переконала родина не проходити військову службу". Чоловік на суді просив його не карати.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.
Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, на Хмельниччині учасник АТО відмовився від мобілізації через "направлення до психлікарні".
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