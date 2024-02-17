На Чернігівщині росіяни скинули з дрона невідомі вибухові пристрої

Загарбники атакували дві громади в області.

Російська окупаційна армія 16 лютого обстріляли дві прикордонні громади у Чернігівській області - Семенівську та Сновську. Зокрема, загарбники невідомі вибухові пристрої з БпЛА.

Про це "Суспільному" повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.

За її словами, під вогнем армії РФ опинилися п'ять сіл. Прикордонники зафіксували 55 вибухів, приходи, ймовірно, з мінометів, станкового автоматичного гранатомета.

У Семенівській громаді прикордонники зафіксували 19 вибухів у напрямку Леонівки, Блешні та Прогресу. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм. Крім того, з дрона росіяни скинули невідомі вибухові пристрої.

У Сновській громаді було 36 вибухів у напрямку сіл Клюси та Єліне. Приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та станкового автоматичного гранатомета.

Нагадаємо, днями у Мережі з'явилася інформація про наступ росіян на півночі та загрозу окупації міста Суми. Влада міста спростовує фейк. Наразі реальної загрози немає, наголошують в мерії.

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